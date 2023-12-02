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السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غرفة عمليات التنسيقية: انتظام التصويت فى اليوم الأول وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات دون أي مخالفات مؤثرة

تصويت المصريين في
تصويت المصريين في الخارج
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تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمتابعة سير العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج بمختلف دول العالم، ويستمر انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة لرصد وتغطية التصويت مع فروق التوقيت، حيث يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقد انتهى اليوم الأول للتصويت في غالبية دول العالم.

وبدأ اليوم الثاني للتصويت في نيوزلاندا مع فارق توقيت 11 ساعة عن القاهرة، ويستمر انعقاد الغرفة على مدار الساعة لمتابعة اليوم الثاني من التصويت.

وقد رصدت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد شهد اليوم الأول إقبالًا كثيفًا في دول الخليج العربي خاصة في الكويت والسعودية والإمارات، وإقبالًا متوسطا في الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإيطاليا وروسيا، ومن المتوقع زيادة معدل تصويت المصريين في الخارج في الدول الأوربية والأمريكتين مع بداية إجازات نهاية الأسبوع بعد منتصف يوم السبت وطوال يوم الأحد.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التصويت في كل بلدان العالم التى يُجرى بها الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ والتى يبلغ عددها ١٢١ دولة من خلال ١٣٧ سفارة وقنصلية، وذلك لحين  انتهاء التصويت الذي يجري على مدار ثلاثة أيام 1 ، 2 ، 3 ديسمبر.

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