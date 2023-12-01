الدوري السعودي.. طارق حامد أساسيًا في تشكيل ضمك أمام الفيحاء

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق ضمك، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، بعدما غاب عن مباراة أبها في الجولة الماضية، بالرغم أنه أنهى فترة العقوبة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتعرض طارق حامد للإيقاف مباراتين؛ بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة ضمك ضد الخليج في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي لم يشارك في مواجهتي التعاون وأهلي جدة.

ويحتل فريق ضمك، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الفيحاء ثامنًا بـ19 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - كيفن نكودو - عبدالعزيز الشهراني.