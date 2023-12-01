هكذا تظهر ياسمين صبري في فيلم "أبو نسب"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أبو نسب" البوستر الرسمي للفيلم المرتقب عرضه في مصر بداية من 21 ديسمبر الجاري، وفي دول العالم في 28 من الشهر ذاته.



والفيلم من بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وفنانين آخرين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وظهرت ياسمين في البوستر بفستان زفاف، فيما يوجه ماجد الكدواني مسدسا نحو محمد إمام، وروج نجوم الفيلم للعمل عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.



ويتناول الفيلم مشكلة النسب في الدول العربية، في إطار اجتماعي كوميدي، يؤدي فيه محمد إمام دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تؤدي دور "لايف كوتش"، ويدخلان في صراعات عائلية بسبب مشكلة النسب.

والفيلم هو ثالث عمل فني بين إمام وصبري بعد فيلمي "جحيم في الهند" في 2016، و"ليلة هنا وسرور" في 2018، إلا أن محمد إمام أشار إلى أن "أبو نسب" أجمل وأحلى أفلامه.