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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتز نجيب ينضم لتدريبات كيما أسوان الأسبوع المقبل

معتز نجيب
معتز نجيب
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ينضم معتز نجيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان إلى تدريبات فريقه الأسبوع المقبل، استعدادا للمشاركة في مباريات الموسم الجاري.

وكان مسئولو فريق كيما أسوان قد استقروا على قيد معتز نجيب لاعب الوسط الذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي، ولكن لم يتم قيده بسبب مشاكل في القيد داخل ناديه الجديد.

وأكد مسؤولو النادي أن قيد معتز نجيب بات واقعا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حل أزمة القيد، في ظل تمتع اللاعب بخبرات كبيرة حيث ساهم من قبل في صعود نادي كوكاكولا إلى الدوري الممتاز.

وتلقى اللاعب اتصالا هاتفيا من الجهاز الفني للفريق أخطره خلاله بانتظامه في تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا للاعتماد عليه في المباريات القادمة، وتحقيق هدف الفريق من مشاركته بدوري الموسم الجاري. 

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