هذا الشهر.. ميتا تطلق ثريدز لمنافسة إكس في الاتحاد الأوروبي

تعتزم ميتا، مالكة موقع فيس بوك إطلاق خدمة الرسائل القصيرة "ثريدز" في الاتحاد الأوروبي، في الشهر الجاري.



ووفق تقرير لـ "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة سيكون هناك خيارًا لاستخدام "ثريدز" فقط "لقراءة المشاركات، دون كتابة المنشورات الخاصة. وستكون الخدمة بديلًا لـ "إكس"، لإيلون ماسك.

ولم تضم "ميتا" الاتحاد الأوروبي، عند إطلاق خدمة ثريدز، في يوليو الماضي، معللة ذلك بالشكوك القانونية، في "قوانين رقمية جديدة"، في إشارة على الأرجح إلى الحزمة المزدوجة من قانون الخدمات الرقمية، وقانون الأسواق الرقمية، مع الربط التلقائي، لبيانات المستخدم من موقعي إنستغرام وثريدز، ما قد يسبب مشاكل لميتا.

يشار إلى أنه منذ أن اشترى ماسك "تويتر" الذي غير ه إلى"إكس"، تراجعت أعداد مستخدمي المنصة، طبقا لباحثين في السوق. ويواجه "إكس"، اتهاما بالفشل في تخفيف خطاب الكراهية، وفي مكافحة الأخبار الزائفة.