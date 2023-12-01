ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الملك تشارلز يعرب عن أمله أن تكون قمة (كوب 28) نقطة تحول حاسمة

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة عن أمله في أن تكون قمة (كوب 28 ) للمناخ "نقطة تحول حاسمة".

وقال الملك تشارلز - في كلمته خلال قمة كوب 28 المنعقدة في دبي اليوم /الجمعة/ - إنه تحدث منذ 8 أعوام خلال افتتاح قمة (كوب 21) في باريس، والتي توجت باتفاقية باريس للمناخ؛ واصفا إياه بأنها كانت لحظة تاريخية من الأمل والتفاؤل عندما وضعت الدول الاختلافات جانبا من أجل خير مشترك.

وأشار الملك تشارلز إلى أنه بعد كل هذه العقود، هناك حاليا زيادة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 30% مما كان عليه الحال في السابق، وزيادة في غاز الميثان بنسبة 40%، مضيفا أنه على الرغم من حدوث بعض التقدم المهم إلا أننا لا نزال بعيدين عن المسار.

وشدد على أن هناك حاجة إلى اتخاذ فعل حقيقي، لافتا إلى الأعاصير المتكررة التي تضرب الدول الجزرية مثل جمهورية الدومينيكان، والفيضانات غير المسبوقة التي تواجها دول مثل الهند وبنجلاديش وباكستان، وموجة الجفاف التي تعاني منها شرق إفريقيا.

وأضاف الملك تشارلز أن كندا أيضا شهدت خلال الصيف الماضي حرائق غابات غير مسبوقة، وما خلفته من دمار وفقدان في الأرواح وإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، داعيا إلى القيام بإصلاح سريع واستعادة للطبيعة المبنية على التناغم والتوازن، وإلا فإن "اقتصادنا وقدرتنا على البقاء سيعرضان للخطر".

الملك تشارلز ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان كوب 28