الملك تشارلز يعرب عن أمله أن تكون قمة (كوب 28) نقطة تحول حاسمة

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 11:33 ص

أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة عن أمله في أن تكون قمة (كوب 28 ) للمناخ "نقطة تحول حاسمة".

وقال الملك تشارلز - في كلمته خلال قمة كوب 28 المنعقدة في دبي اليوم /الجمعة/ - إنه تحدث منذ 8 أعوام خلال افتتاح قمة (كوب 21) في باريس، والتي توجت باتفاقية باريس للمناخ؛ واصفا إياه بأنها كانت لحظة تاريخية من الأمل والتفاؤل عندما وضعت الدول الاختلافات جانبا من أجل خير مشترك.

وأشار الملك تشارلز إلى أنه بعد كل هذه العقود، هناك حاليا زيادة في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 30% مما كان عليه الحال في السابق، وزيادة في غاز الميثان بنسبة 40%، مضيفا أنه على الرغم من حدوث بعض التقدم المهم إلا أننا لا نزال بعيدين عن المسار.

وشدد على أن هناك حاجة إلى اتخاذ فعل حقيقي، لافتا إلى الأعاصير المتكررة التي تضرب الدول الجزرية مثل جمهورية الدومينيكان، والفيضانات غير المسبوقة التي تواجها دول مثل الهند وبنجلاديش وباكستان، وموجة الجفاف التي تعاني منها شرق إفريقيا.

وأضاف الملك تشارلز أن كندا أيضا شهدت خلال الصيف الماضي حرائق غابات غير مسبوقة، وما خلفته من دمار وفقدان في الأرواح وإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، داعيا إلى القيام بإصلاح سريع واستعادة للطبيعة المبنية على التناغم والتوازن، وإلا فإن "اقتصادنا وقدرتنا على البقاء سيعرضان للخطر".