استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني، مساء أمس الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة إلى أربعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، باستشهاد مواطن متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال يوم الأربعاء، أثناء محاولته تفقد منزله.

ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة، في 24 نوفمبر الجاري، سجّلت عدة خروقات للاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في وسط وشمال غزة لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية.