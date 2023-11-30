سوناك يؤكد ضرورة الضغط لاتخاذ إجراءات فورية لحل أزمة المناخ

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس، أنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حالة الطوارئ المناخية خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 28).

وقال سوناك، قبيل توجهه للإمارات للمشاركة في قمة المناخ - وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن المملكة المتحدة رائدة عالميًا عندما يتعلق الأمر بالمناخ، وإن الإحصائيات أثبتت أنها متقدمة على الدول الأخرى في تحقيق الأهداف.

وأضاف: "خفضنا انبعاثات الكربون في البلاد بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر، وأهدافنا للسنوات القليلة المقبلة هي أيضًا أكثر طموحًا من أي اقتصاد رئيسي آخر، ولهذا السبب، اعتقدت أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله هو ضمان وصولنا إلى صافي الصفر بطريقة عملية ومتناسبة توفر للأسر العاملة آلاف الجنيهات الاسترلينية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن سوناك قد خفف من أهداف المملكة المتحدة بشأن المناخ في الأشهر الأخيرة وحاول التمييز سياسيا مع حزب العمال، قائلًا إنه أكثر واقعية عندما يتعلق الأمر بتكلفة معالجة الأزمة، كما أعلن عن تحول كامل عن التزامات الحكومة المتعلقة بالمناخ في سبتمبر الماضي، ووعد بوضع المحافظين على مسار أكثر تطرفًا في محاولة لسد الفجوة مع حزب العمال قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وأشار إلى أنه في واحدة من أكبر التغييرات في سياسته منذ توليه منصبه، قرر تأجيل المواعيد النهائية لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل والتخلص التدريجي من غلايات الغاز والذي أثار في ذلك الوقت إدانات من صناعات السيارات والطاقة.