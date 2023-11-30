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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إستمرار حبس المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر استمرار حبس ٣ اشخاص بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغة من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 أشخاص 6 أكتوبر 60 ألف