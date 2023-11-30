عصام كاريكا والشاعر رامى جمال يُشاركان فى "الإسكندرانى"

أعلن الفنان عصام كاريكا، مشاركته فى فيلم "الإسكندرانى"، بطولة أحمد العوضى وزينة، واخراج خالد يوسف.

ونشر "كاريكا" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشور قال فيه: قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى)، إخراج خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، ألحان العبد لله عوده لأغانى الأفلام بعد فتره طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطولة أحمد العوضى وزينة.. فيلم محترم بجد.

وصرح الشاعر رامى جمال لـ "البوابة نيوز"، انه تم الاتفاق مع المطرب عصام كاريكا والمخرج خالد يوسف على الأغنية الوحيدة التى تعرض فى فيلم "الإسكندرانى"، وسوف يتم تسجيلها يوم السبت المقبل، على أن تعرض فى برومو الفيلم.

يذكر أن فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.