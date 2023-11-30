ضبط متهمين بحوزتهما 20 ألف قرص مخدر و100 طربة حشيش بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير والمواد المخدرة وتروجيها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 20 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2٫800٫000 جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.