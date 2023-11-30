سفير مصر بموسكو: أتممنا كل الاستعدادات للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، اليوم الأربعاء، إن السفارة المصرية أتمت كل الاستعدادات الخاصة لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بالفترة المحددة لها بداية من الأول من ديسمبر المقبل وحتى الثالث من الشهر ذاته.

وأضاف "النجاري"، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الخارجية المصرية عملت على توفير الترتيبات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن البعثة حرصت على تشجيع المواطنين المصريين في روسيا للمشاركة في الانتخابات بتوفير الأجواء الملائمة، فضلًا عن قيامها بشرح كيفية قيام العملية الانتخابية.

وذكر أنه تم التواصل مع الجالية المصرية من خلال محادثات الفيديو "زووم"، لأن روسيا بلد كبير، لافتًا إلى أنه تم الرد على جميع استفسارات الجالية بشأن العملية الانتخابية.