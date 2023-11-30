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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن وقوع انفجارات بقرب محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية

الوكالة الدولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وقوع عدة انفجارات قرب محطة "خميلنيتسكي" للطاقة النووية مساء أمس الأربعاء، ما يؤكد وجود تهديدات للسلامة النووية أثناء الصراعات المسلحة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأعلنت الوكالة في بيان: "أبلغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدون في أوكرانيا عن وقوع أعمال عسكرية ليلا، وأشاروا مجددا للتهديدات المحتملة للسلامة النووية التي تتزايد أثناء النزاعات المسلحة، وليس فقط في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

يجري التحقق من معلومات التي أشار إليها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غرب أوكرانيا، ممن يراقبون الوضع في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية أنهم سمعوا ليلة الأربعاء عدة انفجارات في غضون 20 دقيقة في المنطقة المجاورة مباشرة.

ونقل عن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي قوله: "على الرغم من أن المحطة لم تتضرر بشكل مباشر، إلا أن هذا الحادث أظهر أن جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لا تزال تحت التهديد طالما استمرت الحرب".

وأضاف أن اهتمام العالم يتركز على المخاطر التي تواجه محطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتي تثير القلق بشكل خاص لأنها تقع على خط المواجهة.

وقال جروسي: لكن حدث الأمس بمثابة تذكير بأنه لا ينبغي لنا أن ننسى المنشآت النووية الأخرى في أوكرانيا، والتي يمكن أن تتعرض أيضًا لهجمات صاروخية وغيرها من الهجمات.

يشار إلى أن محطة خميلنيتسكي الكهروذرية تقع في الجزء الغربي من أوكرانيا وهي تعد بعيدة نسبيا عن مناطق المواجهات المسلحة بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني.

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