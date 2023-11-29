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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا لم تحصل على مقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2024

منظمة حظر الأسلحة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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أظهرت نتائج التصويت للمجلس التنفيذي لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدم حصول روسيا على مقعد ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة لعام 2024.

وأسفر التصويت عن انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة للانضمام إلى المجلس التنفيذي لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2024.

وانتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، هي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وتُعقد الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي في الفترة من 27 نوفمبر الجاري، وحتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودًا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

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