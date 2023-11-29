غدًا.. مناقشة "مصر ومناهضة العنف ضد المرأة" بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "مصر ومناهضة العنف ضد المرأة"، فى السابعة من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يأتى الملتقى هذا الشهر بمناسبة الإحتفال بالحملة العالمية الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة التي تبدأ من 25 نوفمبر الجارى وهو اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

ضيوف الملتقى هم الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة كريمة فؤاد الشامى الأستاذة بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة، الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمراة بالقاهرة، الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة غادة جابر، الدكتورة زينب الغزالي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وعضوة مجلس ادارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية، الدكتورة لمياء سمير كبير مخرجين بالتليفزيون المصري والمحاضرة بكليات الإعلام، الدكتورة أماني فؤاد الكاتبة والناقدة الفنية، والدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الاوقاف .

يدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "كردان" بقيادة المايسترو على المنسي .