مؤلفات عربية وعالمية بأسلوب "كايرو كافيه" فى الأوبرا

تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف، حفلا فنيا، في الثامنة من مساء الجمعة الأول من ديسمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التراثية والمعاصرة التى أعاد صياغتها الموسيقار على شرف، إضافة إلى عدد من المؤلفات برؤية موسيقية جديدة منها: مزيج بين أغنيتى الدنيا ريشة فى هوا، وكيزاس وأغنيتى وصفولى الصبر مع أعمال المطربة العالمية أديث بياف، يا فلسطينية وغيرها.

على شرف مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو ، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى.

بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم: مدحت صالح ، ومحمد فؤاد، وعلى الحجار.

كما قام بتأليف العديد من الالحان الاستعراضية لفوازير نيللي، وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.

شارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها: رياح الغدر، وبابا في تانية رابع، كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، وفجر ليلة صيف، والمنادي، وأغلى الناس، وشغل عفاريت، إلى جانب فيلم "شباب على الهوا".

وقد أسس فرقة "كايرو كافيه" لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل .