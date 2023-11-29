مبابي يقود باريس سان جيرمان لتعادل قاتل مع نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للتعادل المثير أمام نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مبابي في الدقيقة 97 من المباراة، لينقذ فريقه من الخسارة، ويحافظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات المباراة منذ البداية، وقدم أداءً قويًا، وشكل عدة فرص على مرمى نيوكاسل، لكن لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وفي الدقيقة 36، نجح نيوكاسل في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب كريستيان إريكسن، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول باريس سان جيرمان العودة إلى المباراة، وضغط بقوة على دفاع نيوكاسل، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق مبابي من ركلة جزاء، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وواصل باريس سان جيرمان محاولاته للتسجيل، وكاد أن يسجل هدف الفوز في أكثر من مرة، لكن دفاع نيوكاسل تصدى للفرص ببراعة.

وفي الدقيقة 97، نجح مبابي في تسجيل هدف التعادل، ليقود فريقه للتعادل المثير، ويحافظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

جاء تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: جاك تريبير، شار، لاسيليس، ليفرامينتو.

خط الوسط: جولينتون، برونو جيماريش، مايلي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، أليكس إيساك، ميجيل ألميرون.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ميلان سكرينار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: كانج إن لي، أوجارتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبيلي.

بهذه التعادل، احتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بينما احتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.