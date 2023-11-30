اليوم.. ليفربول يسعى لتعزيز صدارته أمام لاسك النمساوي بالدوري الأوروبي

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره لاسك لينز النمساوي، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة على ملعب أنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساء، وتحظى باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم حول العالم.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، حيث يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، فريق تولوز الفرنسي، أما لاسك لينز، فيحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويسعى إلى تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر.

وكان ليفربول قد فاز على لاسك في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى على ملعب الأخير، وسجل أهداف الريدز كل من داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح في الدقائق 56 و63 و83، في حين سجل هدف لاسك لينز الوحيد اللاعب فلوريان فليكر في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

ويُعد ليفربول أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يمتلك فريقًا قويًا يضم العديد من النجوم، مثل فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا ومحمد صلاح الذي تألق مع الريدز الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي إلى جانب هدفين في الدوري الأوروبي كما صنع 6 أهداف أخرى في البطولتين.

وعلى الجانب الآخر، يسعى لاسك لينز إلى تحقيق مفاجأة في المباراة، والخروج بنتيجة إيجابية تُساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر، خاصة أن تاريخ مواجهات الفريقين تشير إلى تكافؤ الفرص، حيث التقى الفريقان في مباراتين سابقتين، فاز ليفربول في الأولى بهدفين لهدف، وفاز لاسك لينز في الثانية بهدفين لهدف، لكن يُتوقع أن يفوز الريدز في مباراة اليوم، نظرًا لتفوقه الفني على لاسك كما أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وتقام أيضا العديد من المباريات المهمة بنفس البطولة، مساء اليوم، حيث يلتقي ويستهام الإنجليزي نظيره باتشكا توبولا الصربي، ويواجه برايتون فريق آيك أثينا اليوناني كما يواجه أتلانتا الإيطالي نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، ويكون روما الإيطالي على موعد مع سيرفيت السويسري، ويلتقى أياكس أمستردام الهولندي نظيره مارسيليا الفرنسي.