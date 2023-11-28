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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو التوكتوك الطائش في كفر الشيخ

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بحركات إستعراضية حاملاً سلاح أبيض أمام إحدى المدارس بكفر الشيخ.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص يستقل مركبة "توك توك" بحركات إستعراضية حاملاً سلاح أبيض أمام إحدى مدارس "الفتيات" بدائرة مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ وسقوط إحداهن  على الأرض عقب إقتراب مركبة "التوك توك" منها.
  بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - مقيمان بكفر الشيخ).. وبحوزتهما السلاح المستخدم "سكين" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على سبيل المزاح.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو توك توك بحركات إستعراضية سلاح ابيض المدارس بكفر الشيخ