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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة كرة اليد.. الزمالك يتأخر أمام الأهلي في الشوط الأول

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تأخر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بنتيجة 13-11 في الشوط الأول، أمام فريق الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024، باللقاء الذى يقام بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بنتيجة 31-24، في إطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

يقود الفريق الأبيض فنيا كل من ، أحمد رمضان مديراً فنياً، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديراً للفريق، ومحمد أشرف طبيباً، وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.

كرة اليد بنادي الزمالك الأهلى دوري المحترفين لكرة اليد أيمن مصطفى