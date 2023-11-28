قمة كرة اليد.. الزمالك يتأخر أمام الأهلي في الشوط الأول

تأخر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بنتيجة 13-11 في الشوط الأول، أمام فريق الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024، باللقاء الذى يقام بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بنتيجة 31-24، في إطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد.

يقود الفريق الأبيض فنيا كل من ، أحمد رمضان مديراً فنياً، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديراً للفريق، ومحمد أشرف طبيباً، وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.