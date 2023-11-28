بالفيديو.. استشاري تغذية يكشف أسباب زيادة الوزن في الشتاء

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الجسم يحرق السعرات الحرارية فى فصل الشتاء أكثر من الصيف، لافتا إلى أن العادات الصحية السيئة سبب زيادة الوزن فى الشتاء.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "كل معدلات الغدة الدرقية تثبت زيادة الحرق فى الشتاء، لكن الخمول وعدم الحركة الكثيرة، تؤدى إلى زيادة الوزن، كذلك تعمد كثر من الأشخاص الحصول على الأجازات الكثيرة من العمل بسبب البرد أو الأمطار، شرب مشروبات ساخنة وأطعمة ساخنة بها سكريات، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ويتحول إلى كتل دهنية فى الجسم".

واستكمل: "فى الشتاء يتناول الإنسان كثير من الطعام، فجزء من هرمونات السعادة، مما يتسبب فى الاكتئاب فى الشتاء، وكذلك عدم وجود الشمس وبالتالى الجسم يفقد كثير من فيتامين د".



