5 آلاف كوبون شراء سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لـ 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بقنا، بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ قنا، بتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بقنا، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقاً لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الإجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.