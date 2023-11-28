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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اللقاء السنوي لأسقفية الخدمات والهيئات الشريكة مع البابا تواضروس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أمس الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وقيادات الخدمة بالأسقفية وممثلو الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها وذلك في اللقاء السنوي مع قداسته الذي يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا وألقى قداسة البابا كلمة أوصى خلالها بما يلي:
١- عبر عن إنسانيتك بالحب.
٢- ازرع الحب في كل خدمة.
٣- كن سببًا في إسعاد الآخرين.
وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة بما تقدمه أسقفية الخدمات وتأثير ذلك الإيجابي في تسديد احتياجات المجتمعات.

وفي الختام وزع قداسته هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.

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أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة الاستراتيجية الجديدة هدايا تذكارية