ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب مصطفى، تحت عنوان«برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية».

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور مصطفي رجب سالم، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة العريش، مشرفا ورئيسًا، الدكتور عباس عبداللاه عباس شومان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الازهر، مناقشا وعضوا، الدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات سابقا، مناقشا وعضوا.

وبعد مناقشة الباحث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى والنشر وتوجيه الشكر للباحث على مجهوده في رسالة الدكتوراه.

اكاديمية ناصر العسكرية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المناهج وطرق تدريس سيناء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محافظ شمال سيناء