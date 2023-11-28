محافظ شمال سيناء يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة العريش

شارك الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب مصطفى، تحت عنوان«برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية».

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور مصطفي رجب سالم، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة العريش، مشرفا ورئيسًا، الدكتور عباس عبداللاه عباس شومان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الازهر، مناقشا وعضوا، الدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات سابقا، مناقشا وعضوا.

وبعد مناقشة الباحث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى والنشر وتوجيه الشكر للباحث على مجهوده في رسالة الدكتوراه.