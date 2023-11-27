مدفيديف: واشنطن تواصل تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية لخلق مسببات أمراض اصطناعية خطيرة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن واشنطن تواصل تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية لإنشاء مسببات الأمراض الاصطناعية الخطيرة بشكل خاص، والحصول على مكونات الأسلحة البيولوجية.

جاءت تصريحات مدفيديف، على الرغم من مناشدات روسيا للشركاء فيما يتعلق بالمختبرات البيولوجية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف مدفيديف في اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن مكافحة التهديدات للأمن البيولوجي: “هناك خطر جسيم على مصالحنا الوطنية تشكله شبكة واسعة النطاق من المختبرات البيولوجية في بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي… لقد ناقشنا هذا الأمر مرات عديدة، وخاطبنا شركاءنا بشأن هذه المسألة.

وتواصل واشنطن تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية التي تهدف إلى خلق مسببات الأمراض الاصطناعية والكائنات الحية الدقيقة الخطيرة بشكل خاص”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن “الرد على هذه التهديدات هو اتخاذ تدابير فعالة من خلال الوكالات الحكومية والخدمات الخاصة”.

ولفت مدفيديف إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، من الضروري العمل على إنشاء آليات لمراقبة الأنشطة البحثية في هذه المختبرات البيولوجية، واستخدام المنصات الدولية لذلك، وجذب جميع الشركاء المهتمين إلى مبادرة روسيا، ولدينا أيضا الكثير منهم".