بعد حصول الخنزير على 5 جوائز.. محمد جمال: الجوائز تضعنا على الطريق الفني الصحيح

أعرب المخرج محمد جمال، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل مخرج عن عرض المونودراما "حياة الخنزير"، إضافة إلى جائزة أفضل عرض مركز أول، وتمثيل أول وثان، وسينوغرافيا، في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الرواد المسرحي، قائلا: إن هذه الجائزة تمثل لنا الكثير، فقد حصلنا على جوائز في جميع عناصر المسرح من تمثيل، واضاءة، وديكور، وإخراج مما يعني أننا نسير في الطريق الفني الصحيح، ونملك قامات فنية تحترم بشكل خاص، فأنا أتشرف وأفتخر بالعمل مع هذا الفريق المتكامل.

وأضاف جمال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد شاهدت في الآونة الأخيرة بعض المخرجين الشباب الذين يمتلكون فكرا إبداعيا مميزا، وهذا ما نفتقده في السنوات السابقة، ولكن في الفترة الأخيرة هناك الكثير من العروض الفنية القوية التي خلقت نوع من المنافسة بين العروض وبعضها.

وتابع: أما عن المشروع الفني القادم، تابع جمال، أن فرقة طباخين الفن ليست تقتصر على العروض المسرحية فقط، لكنها متعددة وشاملة، مؤكدا أن الفرقة حاليا تعمل على عدة مشاريع فنية مختلفة منها: الأفلام القصيرة تحت إشراف وإخراج حمدي المحمدي، وأيضا جاري تجهيز بعض العروض المسرحية استعدادا للمهرجانات المسرحية القادمة، ومن بين هذه العروض "حانة أوليمبيس"، و"سجن اختياري"، و"أقنعة الملائكة"، و"كنت هنا من قبل".

وقد أقيمت فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الرواد المسرحي في الفترة من 16 حتى 24 نوفمبر الجاري، والتي تحمل اسم الفنانة ميمي جمال، وذلك بمشاركة 3 عروض للمونودراما، إضافة إلى 8 مسرحيات ضمن العروض الطويلة، إلى جانب عرض على هامش المهرجان بعنوان "فريال"، ويرأس هذه الدورة الدكتور سيد سرحان، ومدير المهرجان أشرف عز الدين.

وتكونت لجنة تحكيم الدورة الخامسى عشرة من: المخرج عادل أنور، والفنان ناجح نعيم، والدكتوره لمياء أنور، ومقرر اللجنة هالة محمد.

وحصل مونودراما "الخنزير" على الجوائز التالية: أفضل عرض مركز أول، وأفضل مخرج مركز أول لمحمد جمال، وأفضل ممثل مركز أول لإسلام رؤوف، وأفضل سينوغرافيا إضاءة وديكور لكل من حمدي المحمدي، وأسامة حربي، وأفضل تمثيل رجال مركز ثاني لحمدي المحمدي مناصفة مع الفنان رجب السيد.

كما حصل العرض أيضا "الخنزير" على شهادة تميز في التمثيل لمهرجان آفاق مسرحية العربي في دورته التاسعة، التي تدور أحداثه حول شخصية "شحتوت" التي جعلت الحياة منه شخص يتخذ صفات الخنزير ويعيش حول القمامة ويتخذ منها أصدقاء له، وتتوالى الأحداث، والعرض من تأليف ماجد عبدالرازق، وإخراج محمد جمال، وتمثيل إسلام رؤوف.