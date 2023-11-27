بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام 18ر15 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6679 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 % وتم تداول 9ر247 مليون سهم عبر 10572 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار كويتي (نحو 3ر147 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 24ر30 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5474 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 % من خلال تداول 7ر124 مليون سهم عبر 5549 صفقة نقدية بقيمة 5ر19 مليون دينار كويتي (نحو 4ر59 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 25ر10 نقاط ليبلغ مستوى 69ر7319 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 % من خلال تداول 18ر123 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 8ر28 مليون دينار كويتي (نحو 8ر87 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) 44ر35 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5348 نقطة بنسبة ارتفاع 66ر0 % من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 3899 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 4ر48 مليون دولار).