سمير فرج: نجاح المقاومة في 7 أكتوبر كشف ضعف المخابرات الإسرائيلية

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المقاومة الفلسطينية قدمت عملا كبيرا في السابع من أكتوبر، ولم يكن يتخيل أحد أن تحقق هذا النجاح، فقد فاجأت دولة الاحتلال مفاجأة كبيرة.



وأضاف فرج في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنّ دولة الاحتلال لديها 7 مستوطنات كخط دفاع أول تحت مسمى الغلاف الخارجي لغزة، ولكن الاحتلال فوجئت بما فعلته المقاومة، وثبت ضعف المخابرات الإسرائيلية، حيث سبق تنفيذ هذه العملية تدريبا كبيرا مدته 4 شهور على الأقل.



وتابع المفكر الاستراتيجي: "الغرور كان قد أصاب إسرائيل، فقد كانت تقتل الفلسطينيين دون حساب، وكانت تركز مع مفاوضات النووي الإيراني ولم تركز مع المقاومة، وبالتالي فقد فوجئت بما حدث في السابع من اكتوبر».

