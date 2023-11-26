سقوط امطار خفيفة وسط تكاثر للسحب المنخفضة على كافة أنحاء الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على جميع أنحاء المحافظة، حيث ساد طقس غائم خلال فترات النهار مع تكثار للسحب المنخفضة التي حجبت أشعة الشمس طوال ساعات النهار، وغيوم سيطرت مع بداية الليل، لتأتي بسقوط الأمطار المتوسطة وعلى فترات بعيدة، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان شركة الصرف الصحي عن توقعات المناخية التي سوف تشهدها الإسكندرية.

فمن المتوقع غداً الإثنين 27 نوفمبر ان تشهد محافظة الأسكندرية سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما تستمر حالة اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط والتي تتراوح ما بين 3 - 4 امتار.

كما أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد وكوبري كيلوباترا وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الاقبال وموقع وردة العصافرة وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي وشارع المستشارين وشارع ٢٥، كما تفقد سير العمل بمحطات ٦ و ٤ و ٢ المنتزة ومحطة المعمورة البلد.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

مؤكدا علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.