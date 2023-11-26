ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقمع فلسطينيين ينتظرون ذويهم المنوي الإفراج عنهم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفي، مساء اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، أثناء انتظارهم المعتقلين الأطفال المقرر الإفراج عنهم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المتواجدين في المكان، ما أدى لإصابة طفل (16 عاما) وشاب (33 عاما) بالرصاص الحي، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة صحفي بالرصاص "المطاطي"، وعشرات المواطنين بحالات الاختناق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان، وأطلقت الغاز وقنابل الصوت تجاههم، كما استولت على معدات عدد منهم.

الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين أثناء انتظارهم المعتقلين