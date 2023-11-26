الاحتلال الإسرائيلي يقمع فلسطينيين ينتظرون ذويهم المنوي الإفراج عنهم

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم صحفي، مساء اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي والصحفيين المتواجدين في محيط سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، أثناء انتظارهم المعتقلين الأطفال المقرر الإفراج عنهم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المتواجدين في المكان، ما أدى لإصابة طفل (16 عاما) وشاب (33 عاما) بالرصاص الحي، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة صحفي بالرصاص "المطاطي"، وعشرات المواطنين بحالات الاختناق.

وأضافوا أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين وأجبرتهم على الابتعاد عن المكان، وأطلقت الغاز وقنابل الصوت تجاههم، كما استولت على معدات عدد منهم.