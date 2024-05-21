11 ألف طالب وطالبة بـ "حقوق سوهاج" يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024بكلية الحقوق، والتي يؤديها 11 ألف طالب وطالبة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

وخلال جولته أشاد النعماني بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات بالكلية، وذلك في لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفقًا للخريطة الزمنية وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكلية، مشيداً بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.

ووجه النعماني خلال جولته علي ضرورة مواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مضيفاً انه تم إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم والحالات المرضية ووجود من يعاونهم، وسرعة تصحيح الاختبارات لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ان رئيس الجامعة شدد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مضيفاً انه تم وضع مبردات المياه امام اللجان والمراوح داخل اللجان لمواجهة حرارة الجو .

وأشار الدكتور رابح رتيب الي أن الإمتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها والتي ستنتهي يوم ١٣ من شهر يونيو الجاري، موضحاً ان الطلاب يؤدوا الامتحانات داخل ٤٥ لجنة امتحانية ، علي فترتين صباحية ومسائية.

و خلال الجولة، حرص ر ئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، ومن جانبهم، أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.