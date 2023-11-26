محمد هنيدي ناعيا طارق عبد العزيز: "الأخ والسند وصديق العمر"

نعى الفنان محمد هنيدي الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي اليوم الأحد إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب محمد هنيدى عبر "انستجرام" :"الأخ والسند وصديق العمر ، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا ، وربنا يصبرنا على فراقك ، اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض ، اللهم اجعل قبره فى نور دائم لاينقطع واجعله فى جنتك آمنا مطمئنًا يارب العالمين".

شارك الراحل طارق عبد العزيز، ضمن فريق عمل مسلسل “بقينا اتنين”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.