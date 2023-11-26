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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب، اليوم الأحد، سبعة فلسطينيون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستشفيي "القدس" و"الإندونيسي"، في قطاع غزة. 
وقال شهود عيان من سكان القطاع إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.
وأضافوا أن قناصة الاحتلال استهدفوا أيضا عددا آخر من الأشخاص أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى "القدس" في تل الهوا غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.
وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بداية الهدنة، سكان وسط وشمال قطاع غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع من العودة إلى مناطق الشمال والوسط والتي لحق بها دمار واسع.
واستهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.
يشار إلى أن الهدنة الإنسانية "في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف مصاب.
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 

الاحتلال الإسرائيلي غزة المستشفى الإندونيسي بيت لاهيا