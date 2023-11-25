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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصلحة سجون الاحتلال تحصل على الضوء الأخضر لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

الاسرى
الاسرى
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن تقارير إسرائيلية: بأن «مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد حصولها على ضوء أخضر، لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين».

من ناحية أخرى، قال ياسر عبدالستار، موفد «إكسترا نيوز» في معبر رفح، إن عملية تسليم وتسلم الأسرى والمحتجزين حدث بها بعض التأجيل، قبل أن تتدخل مصر لإنهاء الأزمة، والتي كانت منتظرة، وأعلن عنها منذ أمس، والهيئة العامة للاستعلامات أعلنت أنه يوجد 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وسيتم تسليم 39 من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى السجون الإسرائيلية.

وأضاف «عبدالستار»، أن هذه الصفقة لم تتم حتى الآن وننتظر تنفيذها، والتأجيل جاء من قبل حركة حماس، والتي صرحت بأن الإسرائيليين لم يلتزموا ببنود الاتفاق الذي توصل إليه والذي أفضى إلى هذه الهدنة التي بدأت منذ الساعة 7 صباح أمس.

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