ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم الترسانة.. والزمالك يفوز على مصر للبترول في دوري رجال الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال بمباريات قوية في المجموعات الأربعة.

شهدت الجولة الثالثة فوز نادي الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كاملة كالتالي:

في المجموعة الأولى فاز الداخلية على الصيد بنتيجة 3/2، بينما فاز الطيران على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/1، أما الزمالك حقق الفوز على مصر للبترول بنتيجة 3/0.

وفي المجموعة الثانية حقق النادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، بينما فاز الشمس على دلفي بنتيجة 3/2.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة فاز طلائع الجيش على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0 وبنفس النتيجة نجح الزهور في تحقيق الفوز على نظيره 6 أكتوبر، وخسر القناة أمام سموحة بنتيجة 3/1.

وفي المجموعة الرابعة فاز هليوبوليس على نظيره اسكندرية للبترول بنتيجة 3/0، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز على هليوليدو بنتيجة 3/0، وخسر الإعلاميين أمام الاتحاد بنفس النتيجة.

سموحة الأهلى والزمالك