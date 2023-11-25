الأهلي يهزم الترسانة.. والزمالك يفوز على مصر للبترول في دوري رجال الطائرة

انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كرة الطائرة للرجال بمباريات قوية في المجموعات الأربعة.

شهدت الجولة الثالثة فوز نادي الزمالك على مصر للبترول ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 3/0، كما فاز النادي الأهلي على الترسانة بنفس النتيجة، في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كاملة كالتالي:

في المجموعة الأولى فاز الداخلية على الصيد بنتيجة 3/2، بينما فاز الطيران على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/1، أما الزمالك حقق الفوز على مصر للبترول بنتيجة 3/0.

وفي المجموعة الثانية حقق النادي الأهلي الفوز على الترسانة بنتيجة 3/0، وفاز بتروجت على المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، بينما فاز الشمس على دلفي بنتيجة 3/2.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة فاز طلائع الجيش على إيسترن كومباني بنتيجة 3/0 وبنفس النتيجة نجح الزهور في تحقيق الفوز على نظيره 6 أكتوبر، وخسر القناة أمام سموحة بنتيجة 3/1.

وفي المجموعة الرابعة فاز هليوبوليس على نظيره اسكندرية للبترول بنتيجة 3/0، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز على هليوليدو بنتيجة 3/0، وخسر الإعلاميين أمام الاتحاد بنفس النتيجة.