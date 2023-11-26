ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يلتقي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أمس السبت 25 نوفمبر 2023، السيد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مقر وزارة الاتصالات في القاهرة، حيث بحث الطرفان عن سبل التعاون المشترك بين الكنيسة والوزارة.



رحب السيد الوزير بالأب الربان، وشدد على الوحدة والمحبة التي تتمتع بها مصر وتميزها، بكل ما تقدمه لكل فئات الشعب، وأعرب عن متابعته الدائمة والمستمرة للكنيسة، ونوه إلى انتعاشها خلال الفترة الماضية، بكل ما تقدمه من خدمات وأنشطة متنوعة لصالح المجتمع.



ومن جانبه عبر الأب الربان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، إذ أوضح أنها قائمة على المحبة وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعميق الجذور وتوطيد العلاقات، لبناء آفاق جديدة لأبناء مجتمع واحد، كما صرح أن الجالية السريانية في مصر، تتمتع بالتآخي والمحبة المتبادلة مع الشعب المصري.



ودعا سيادة الوزير لزيارة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مقرها في غمرة، وفي الختام أهدى قدسه الدرع السرياني وبعض من إصدارات المجلة الناطقة باسم الكنيسة لسيادته، كما أهدى معاليه شعار الوزارة للأب الربان الذي شكره على حسن استقباله وترحيبه.

