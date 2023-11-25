الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعتمد على ستيرلينج وبالمر في مواجهة نيوكاسل

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم السبت، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من البريميرلييج.

وجاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، بادياشيل ، تياجو سيلفا، كوكوريا.

خط الوسط: كالاجر، أوجوتشوكو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

ويعتمد بوكيتينو على رحيم ستيرلينج في قيادة خط الهجوم، بعد تألقه في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، كما يدفع بكول بالمر، الذي يقدم أداءً مميزًا في الفترة الأخيرة، ويسعى لتأكيد جدارته بالمشاركة أساسيًا.

يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد، من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة فيما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 20 نقطة.