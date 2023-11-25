55 جنيها زيادة في أسعار الذهب بمصر خلال أسبوع

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع بشكل تدريجي بعد فترة التصحيح والتذبذب خلال الأيام القليلة الماضية، لتتزايد فرصة عودة السعر إلى اختبار قمة السعر التاريخية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي وذلك بدعم من اغلاق سعر الأونصة العالمية الأسبوع الماضي فوق المستوى 2000 دولار.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2765 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 10 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2775 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمقدار 55 جنيه للجرام حيث افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2710 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 2765 جنيه للجرام، بينما قد سجل اعلى مستوى في تاريخ الذهب خلال الأسبوع عند 2810 جنيه للجرام.

اكد تقرير جولد بيليون ، اليوم ، انه منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى له دخل في حركة تصحيح لأسفل وصل إلى أدنى مستوى عند 2720 جنيه للجرام ليدخل في تذبذب فوق هذا المستوى قبل ان يعود إلى الارتفاع التدريجي منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية.

يأتي ذلك بعد ان نجح الذهب في البورصة العالمية في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وأن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن وجد الدعم من ضعف مستويات الدولار والتوقعات المتزايدة أن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.