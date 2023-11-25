أوكرانيا تسقط 71 طائرة روسية.. وألمانيا تحاول دفع زيلينسكي للتفاوض بشأن تهدئة الأوضاع وإنهاء الحرب

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت، أنها أسقطت 71 طائرة روسية بدون طيار خلال الليل فيما قالت السلطات الأوكرانية إنه أكبر هجوم على العاصمة منذ بدء الغزو.

وقالت إدارة مدينة كييف إن خمسة أشخاص أصيبوا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما.

وقالت القوات الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي: "دمرت القوات الجوية 71 طائرة بدون طيار من طراز شاهد 131/136، وتم تدمير الغالبية العظمى منها في كييف".

وذكر رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو، إن حالة التأهب الجوي في المدينة استمرت لمدة ست ساعات، وأدى سقوط حطام الطائرات بدون طيار إلى إشعال حرائق وإلحاق أضرار بالمباني في أنحاء العاصمة. وأضاف أن "العدو يواصل الإرهاب".



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أكثر من 70 شهيدا في ليلة ذكرى المجاعة الكبرى، القيادة الروسية فخورة بحقيقة أنها قادرة على القتل".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نحو إجراء محادثات مع روسيا من خلال تزويد كييف بأسلحة كافية فقط للحفاظ على خط المواجهة الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة الألمانية الأمريكية تتمثل في تزويد كييف بالنوع المناسب من الأسلحة والكمية المناسبة منها للسماح للجيش الأوكراني بالسيطرة على خط المواجهة الحالي، ولكن ليس استعادة الأراضي التي تم احتلالها.

وقال أحد المصادر للصحيفة: "يجب على زيلينسكي أن يدرك أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو من تلقاء نفسه، دون مطالب من الخارج"، مضيفًا: "يجب عليه أن يخاطب الأمة بمحض إرادته ويوضح أنها ضروري لإجراء محادثات."

وتريد الولايات المتحدة وألمانيا أن يدرك زيلينسكي أن تمديد الصراع لا معنى له بالنسبة لبلاده.

ومع ذلك، لا يعتزم المستشار أولاف شولز ولا الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مطالب مباشرة لبدء المفاوضات.

وقالت صحيفة بيلد إن الوضع في ساحة المعركة "قاتم" بالنسبة لأوكرانيا وأن "القوات الروسية تتقدم، وإن كان ببطء".

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف الرئيسي للحكومة الألمانية الآن هو مساعدة المسؤولين في كييف على تحقيق "موقف تفاوضي إيجابي استراتيجي".

وقالت المصادر: “إن البيت الأبيض ومكتب المستشارة ينسقان تحركاتهما في هذا الشأن”. وذكرت صحيفة بيلد أيضًا أن واشنطن وبرلين لديهما خطة بديلة.

وأضاف أحد المصادر: “ما تريده برلين وواشنطن كبديل للمفاوضات هو صراع مجمد دون اتفاق بين طرفيه”. وبموجب هذا السيناريو، سيكون خط الاشتباك الحالي بمثابة "نوع من الحدود الجديدة" بين أوكرانيا وروسيا.