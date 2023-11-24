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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر لمصر

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هناك استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري.

  

وفي ذات السياق، قال رئيس وزراء بلجيكا، إن اليوم يشهد إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة، والذي سيصبح دائم خلال الأيام المقبلة مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وهذه هي الخطوة الأولى ووقف إطلاق النار الدائم يأتي بتنفيذ هذه الخطوات.

 

وأكد رئيس وزراء بلجيكا خلال مؤتمرًا صحفيًا أمام معبر رفح البري، اليوم الجمعة، أن  حل هذا النزاع لن يكون بالعنف ولكن سيكون بالحوار، معقبًا: “اعتقد أن جميع الجوانب لديها مسؤولية تطلع بها لتحقيق هذا الهدف”.

إطلاق سراح الجانب المصري الصليب الاحمر