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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
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 أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن المستشفيات في قطاع غزة لا يتوفر فيها أي مقومات صحية بشكل عام.
وقال القدرة - في تصريح لقناة العربية "الحدث" - "إن الجيش الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن".. مشيرا إلى أنه اقتحم المستشفى الإندونيسي في سيناريو متكرر لما حدث في مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام بقتل إحدى المصابات واعتقال ثلاثة جرحى آخرين في المستشفى الإندونيسي، وأرهب الموجودين وسط إطلاق نار كثيف، مرجحا أن تكون القوات الإسرائيلية متمركزة في محيط المستشفى وليس في داخله.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية على أن المستشفيات في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تعاني من انهيار تام، حيث أضحت مستشفيات الشفاء والإندونيسي وغيرها ثكنات عسكرية.

الصحة الفلسطينية غزة المستشفى الإندونيسي