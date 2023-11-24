إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحدائق أكتوبر

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.