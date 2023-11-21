نائب  معهد علوم البحار للمشروعات البحثية يزور فرع السويس

زار الدكتور عادل احمد ، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد للمشروعات البحثية ، فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة بالسويس، اليوم الثلاثاء، والوقوف على الأعمال الجارية من تطوير واعمال بحثية فى كافة المجالات التى تخدم فروع المعهد، بناءا على تعليمات من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد.



كان فى استقباله الدكتور أحمد عبد الحليم مدير الفرع والدكتور ياسر جنيد نائب مدير الفرع ، حيث أجري جولة تفقدية على اعمال التطوير بالفرع وكذلك الأعمال البحثية والدراسات البيئية داخل الفرع وكيفية تطويرها ورفع الكفاءة العلمية داخلها .

وشرح الدكتور أحمد عبد الحليم أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية وما يتم من أعمال انشائية داخل الفرع .

كما تفقد الدكتور عادل نائب رئيس المعهد المزرعة الخاصة بفرع السويس بمنطقة التوفيقية.

واوضح مدير الفرع ، كيفية استغلال المزرعة للمشاريع البحثية وكيفية تطويرها خلال الفترة القادمة على ان يتم استخدامها فى الأعمال البحثية والإنتاجية .

كما قام الدكتور عبد الرحمن محمد المشرف العام على المزرعة بشرح عن كيفية استخدام الاحواض الترابية وكيفية تطويرها لاستخدامها فى زراعة الأسماك والاعمال البحثية داخل الفرع .

أكد الدكتور عادل احمد حرص إدارة المعهد على النهوض بمستوى المعهد واقامة المشاريع البحثية التى تساعد على زيادة النمو السمكى والحفاظ على البيئة البحرية.

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