الأنبا بشارة يلتقي الإكليروس الإيبارشي

التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الإكليروس الإيبارشي، في إطار الصلاة لأجل الدعوات.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية من أجل الدعوات، ثم أعطى الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، الذي كان برفقته الأب أنطونيو ماهر، والأب هنري، والأخ ميخائيل، لقاءً بعنوان "لكن الرب تواصل معه".

وسلط الأب ميلاد الضوء على أهمية العودة، للحديث عن يسوع المسيح الحي، والمخلّص، متكلمًا عن أربع سمات للحياة المكرّسة:

١- مجتمع الوارثين.

٢- مجتمع المرسلين: أن نكون مرممي الثغرات.

٣-مجتمع قوة، وقداسة.

٤- السمة الغالبة والمعينة: نماذج تواصل معها الرب، وصنع بها عجائب مثل: يوسف الصديق، صموئيل النبي، وداود النبي... إلخ.

كذلك، دار حوار أخوي بين الحاضرين حول مضمون اللقاء، وفي الختام، قدم نيافة المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية تنشيط الدعوات، في العمل الرعوي