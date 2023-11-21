"تطبيقية حلوان" تنظم المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث 2023

الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 11:24 ص

نظم قسم التصميم الداخلي والأثاث وبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث ٢٠٢٣ تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علي السنوسي رئيس القسم .

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف حسن وكيل الكلية، ان المؤتمر تضمن العديد من الجلسات منها تحديات سوق العمل، رؤية خريجي التصميم الداخلي والأثاث، مواصفات طلاب التصميم الداخلي، وتم مناقشة وضع رؤية مستقبلية للقسم العلمي ترتكز على تكامل فعال بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تجارب عملية وتدريب تطبيقي، لضمان خريج مجهز بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق وتحقيق التفوق الوظيفي

وأكد الدكتور على السنوسى رئيس القسم أن المؤتمر شهد حضور كوكبة من رواد القسم وأساتذته الاجلاء و كبار متخصصي سوق العمل الذين كان لهم بصمة في التخصص على مدار سنوات كثيرة وخريجي القسم الذين هم ثمرة القسم العلمي ليسطروا بأفكارهم وخبراتهم زخم من الأعمال التي تشهد على دور القسم العلمي في تعزيز التخصص.

وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، إخراج مصممين قادرين على ابتكار التصميمات والاطلاع علي الطرز المختلفة، والاطلاع علي امكانيات وخامات التنفيذ المتاحة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة في المجال، بجانب ضرورة التغذية الثقافية العامة للطلاب ، وتحديدهم للتوجهات الشخصية لتطوير مهاراتهم لدعمها، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.

واوصى المؤتمر أيضا بضرورة إطلاع الطلاب على الوظائف المختلفة للفراغات الداخلية و الأثاث قبل عملية التصميم و العمل علي زيادة قدراتهم الإبداعية، وضرورة الاطلاع على الاستراتيجيات المتبعة عند التعامل مع العملاء للاستفادة منها عند التعامل بها في سوق العمل.

