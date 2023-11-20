التفتيش الصيدلي بالدقهلية: المرور على 428 منشأة صحية خلال شهر.. صور

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الصيادلة تحت إشراف الدكتورة ايمان عبد الله مدير الإدارة العامة للصيدلة لاسيما فى تكثيف المرور والتفتيش الدوائي.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع كفاءة المنشأت الطبية.

وكشفت الدكتورة رشا نور الدين مدير ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي أن الإدارة قامت خلال شهر اكتوبر بالمرور المفاجئ علي 428 من المنشآت الصحية والتي تشمل 30 من المستشفيات الحكوميه ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية إلى جانب عدد 24 مكتب صحة و 10 من مراكز رعاية الطفل و عدد 22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

وأضافت أنه تم تدريب 100 من الصيادله على B-SAC ( COHORT- 7 AMS CAPA) مع منظمة الصحة العالمية علاوة على ٣٥ صيدلى على ترشيد استهلاك المضادات الحيويه ASP

كما نظمت الإدارة مسابقه لإختيار مفتشي الصيدلية الإكلينيكية بالإدارة العامة للصيدلة تحت اشراف لجنة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

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