جامعة القناة تعقد ورشة عمل حول تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس ورشة عمل، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكليات الجامعة، وذلك خلال الفترة من 20: 21 نوفمبر، في تمام العاشرة صباحًا بقاعة الفيديوكونفرانس بمبنى الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين جامعة قناة السويس وبنك المعرفة المصري، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام وتفعيل أنشطة بوابة بنك المعرفة المصري، وبهدف رفع معدلات استفادة الباحثين بالجامعة من قواعد ومصادر المعرفة المتوفرة بهذه البوابة الإلكترونية.

وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، واشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور جمال المصري مدير مكتب النشر الدولي بالجامعة، أشراف تنفيذي الدكتورة الهام على الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي.

حيث أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن ورشة عمل اليوم تعد "جلسة تعريفية حول تعظيم الاستفادة من مصادر وخدمات بنك المعرفة المصري" في جامعة قناة السويس،

موضحا أن الورشة تناولت كيفية استخدام بنك المعرفة المصري، والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى نظام التصفح، ومحرك البحث الموحد "Federated search engine".

حيث أكد رئيس الجامعة أن مثل هذه الورش تساعد طلاب الدراسات العليا في بناء شخصيتهم، وتأسيسهم التأسيس الصحيح، لأنها البداية في التعامل مع البحث العلمي، وتهدف إلى الارتقاء به لمساعدة الباحثين من كافة الأعمار على تطوير معارفهم ومهاراتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

أن أهمية بنك المعرفة المصري تنبع من كونها إحدى أهم المبادرات الرئاسية، لدعم التعليم والبحث العلمي بغرض خلق مجتمع مصري يتعلّم، ويفكّر ويبتكر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن ورشة العمل تتضمن عدة محاور رئيسة، وهي كيفية التسجيل ببنك المعرفة والمصادر المتاحة عليه، وكيفية الاستفادة منها وذلك بهدف التعريف بالمصادر المتاحة لبنك المعرفة وكيفية الاستفادة منها، خاصة فى المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والباحثين والطلاب.