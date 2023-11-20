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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بإنهاء دراسة إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز

محافظ الدقهلية يكلف
محافظ الدقهلية يكلف بأنهاء دراسة انشاء مصنع لتدوير قش الأرز
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كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الارز ومتابعة الاجراءات المقررة في هذا الشأن وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الانتاج السنوي الدقهلية من قش الأرز وتحقيق الجدوى الاقتصادية منه بما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم، مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية .

ووجه "مختار" بأهمية المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023 /2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين علي مدار فترات تنفيذ الخطة.

وشدد المحافظ على سرعة التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد “ مختار” أهمية المتابعة الجادة لاعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية علي مستوى المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة .

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