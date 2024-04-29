روسيا تعتقل أعضاء فرقة موسيقية بتهمة «الدعاية لرموز نازية»

اعتقلت الشرطة الروسية، أعضاء في فرقة معروفة تعزف موسيقى الميتال تدعى «كوروزيا ميتالا» مساء السبت خلال حفل في نيجني نوفغورود (شرقي موسكو) ووجهت إليهم تهمة «الدعاية لرموز نازية»، على ما أعلنت السلطات.

وقالت الشرطة الإقليمية في بيان إن «شرطيين مدعومين من الحرس الوطني اعتقلوا ثلاثة أعضاء من فرقة موسيقية في أحد النوادي في نيجني نوفغورود».

ويواجه أعضاء المجموعة الثلاثة، البالغة أعمارهم 57 و19 و42 عاماً، تهمة «الدعاية أو العرض العلني لأدوات أو رموز نازية»، وهي جريمة يعاقب عليها في أغلب الأحيان بغرامة أو بفترة قصيرة من الاحتجاز الإداري.

وقالت الشرطة إنها صادرت قمصاناً وكتباً «تحمل رموزاً محظورة»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مديرة المجموعة ماريا رونوفا لوكالة الأنباء الحكومية «تاس»، إن الرموز المعنية هي «رموز قديمة».

وتظهر لقطات للحفل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تقتحم المكان أثناء الحفل وتجبر الجمهور على الاستلقاء أرضاً، وأحياناً باستخدام العنف.

يتعرض الوسط الثقافي في روسيا لضغوط متزايدة من السلطات، بعد أكثر من عامين على اندلاع النزاع في أوكرانيا، ويترافق ذلك مع حملة قمع شاملة ضد الأصوات المعارضة.