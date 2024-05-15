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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

برئاسة محمود الخطيب.. بعثة الأهلي تسافر إلى تونس لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي “رادس” في ذهاب نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس.

ومن المنتظر أن يرافق بعثة الأهلي جميع اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم ومساندة اللاعبين في اللمهمة الصعبة من أجل التتويج باللقب الأفريقي.

النادي الاهلي محمود الخطيب نهائي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي