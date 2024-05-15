برئاسة محمود الخطيب.. بعثة الأهلي تسافر إلى تونس لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس مساء اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي “رادس” في ذهاب نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس.

ومن المنتظر أن يرافق بعثة الأهلي جميع اعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم ومساندة اللاعبين في اللمهمة الصعبة من أجل التتويج باللقب الأفريقي.